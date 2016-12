Naufrage sur le lac Victoria: près de 20 morts

Environ 20 personnes sont décédées vendredi dans le naufrage de leur bateau sur le lac Victoria, dans le sud-est de l'Ouganda alors que 10 autres ont été secourues. Elles revenaient des vacances de Noël.

«L'accident a eu lieu ce matin quand des gens qui retournaient de l'île de Bukasa sur le lac Victoria, où ils avaient passé les vacances de Noël, vers Entebbe, se sont noyés après que leur bateau a chaviré. Environ 20 morts confirmés, 10 ont été secourus», a indiqué à l'AFP le commandant de la police locale, Richard Musisi.

«Parmi les 20 qui sont morts, nous avons réussi à retrouver quatre corps. Les autres corps sont manquants, mais le service de la marine est sur place pour les récupérer», a-t-il précisé. «Nous tentons d'établir les causes de l'accident, mais nous ne savons pas pour l'instant ce qui s'est passé. Si le bateau était surchargé ou s'il s'agit du courant», a ajouté M. Musisi.

Bukasa est l'une des îles du lac Victoria, que se partagent l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie. Ses habitants sont essentiellement des pêcheurs et des paysans et elle est appréciée des touristes étrangers. Aucun n'est recensé parmi les morts.

Les accidents sont fréquents dans les eaux ougandaises. En novembre, au moins 10 personnes avaient péri dans un naufrage sur le lac Albert, au nord-ouest de l'Ouganda. (ats/nxp)