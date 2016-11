Nouveau couac dans la marche turque vers l’UE

Plus de quatre mois après le coup d’Etat manqué du 15 juillet contre le président Recep Tayyip Erdogan et la répression brutale qui s’en est suivie, les députés européens ont haussé le ton hier contre Ankara. Au terme d’un vote sans appel, ils ont accepté, par 479 voix pour, 37 contre et 107 abstentions, une résolution demandant «un gel temporaire» du processus d’adhésion de la Turquie à l’Union européenne (UE), entamé en 2005.

Non contraignante, la résolution a immédiatement été qualifiée d’«insignifiante» par le premier ministre turc Binali Yildirim, et de «nulle et non avenue» par le ministre des Affaires européennes Omer Celik.

Mesures disproportionnées

Il faut dire que le texte est on ne peut plus explicite. Il affirme ainsi que «les mesures répressives prises par le gouvernement turc dans le cadre de l’état d’urgence sont disproportionnées, attentent aux droits et libertés fondamentaux consacrés dans la Constitution turque» et aux «valeurs démocratiques fondamentales de l’Union européenne».

Tout en reconnaissant qu’Ankara est «un partenaire important» de l’Union, la résolution affirme que la Turquie (ndlr: également membre de l’OTAN) n’affiche plus «la volonté politique» de coopérer, «les actions de son gouvernement la détournant encore plus de sa voie européenne».

En outre, les eurodéputés avertissent que «le rétablissement de la peine capitale devrait entraîner une suspension officielle du processus d’adhésion». «Prétendre que les négociations d’accession peuvent continuer dans de telles circonstances revient à tromper nos citoyens et à trahir les citoyens turcs», a jugé le chef des libéraux européens, l’ancien premier ministre belge Guy Verhofstadt.

Anticipant le vote d’hier, le président Erdogan avait estimé dès mercredi qu’il était «sans valeur quel qu’en soit le résultat». La décision de suspendre le processus d’adhésion d’un pays candidat appartient en effet aux Etats-membres.

Vœu pieux

Reste que le vote d’hier risque bien de n’être qu’un vœu pieux, la plupart des dirigeants européens étant opposés à un arrêt des négociations avec Ankara. Tous craignent que le régime turc ne se braque encore un peu plus et renonce à appliquer l’accord sur les migrants signé en mars dernier avec l’UE et cesse de bloquer les flux de réfugiés qui tentent d’atteindre l’Europe. En échange de cet accord migratoire, Ankara exige que ses ressortissants soient exemptés de visas pour se rendre dans l’espace Schengen, faute de quoi il menace de rompre ledit accord.

Les eurodéputés ayant opposé une fin de non-recevoir à cette exigence, Erdogan – qui n’hésite plus à se chercher de nouveaux alliés, notamment du côté de Moscou – a d’ores et déjà prévenu qu’il organiserait un référendum sur le processus d’adhésion à l’UE si aucune décision n’était prise par Bruxelles d’ici à «la fin de l’année» quant à la suite des négociations.

