Nouvelle nuit de tensions près d'Aulnay-sous-Bois

L'arrestation violente d'un homme à Aulnay-sous-Bois le 2 février a suscité une vague d'indignation.

«Le phénomène a tendance à s'étendre aux communes qui sont périphériques», a dit Luc Poignant, membre du syndicat, sur LCI. «Cette nuit, on recense une école maternelle brûlée (...) mes collègues qui sont intervenus ont dû appréhender un caddie rempli de bouteilles qui elles-mêmes contenaient de l'essence pour servir de cocktail molotov». «Donc, pour le moment, on en est à des affrontements très violents mais sporadiques dans les communes avoisinantes», a-t-il ajouté. Sur France Info, Yves Lefebvre, membre d'Unité SGP Police FO, a fait état d'une «dizaine de personnes interpellées» et de «plusieurs dizaines de véhicules incendiés». Il s'agit de la quatrième nuit de violences et de tensions depuis l'interpellation violente d'un jeune homme, qui a suscité une vague d'émotion et d'indignation. Le chef de l'Etat François Hollande s'est rendu mardi à son chevet à l'hôpital et a appelé à faire confiance à la justice.

Policiers arrêtés

Le premier ministre Bernard Cazeneuve et le ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux ont eux insisté sur le «devoir d'exemplarité» auquel sont tenues les forces de l'ordre. Les quatre policiers présents au moment de l'arrestation du jeune homme ont été mis en examen dimanche. L'un l'a été pour viol, les trois autres pour violences volontaires. (ats/nxp)