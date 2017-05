Obama soutient Macron dans une vidéo

L'ancien président américain Barack Obama apporte son soutien à Emmanuel Macron dans une vidéo diffusée jeudi par le candidat à l'élection présidentielle française. Il s'était entretenu avec le candidat d'En Marche! lors d'un «appel amical» avant le premier tour.

«En raison de l'importance de cette élection, je veux que vous sachiez que je soutiens Emmanuel Macron», déclare-t-il, concluant son message par : «En marche. Vive la France», une allusion à En Marche !, le mouvement du favori du second tour organisé dimanche.

«L'élection française est d'une importance capitale pour l'avenir de la France et les valeurs que nous chérissons», souligne l'ancien président démocrate. Emmanuel Macron «s'est engagé pour un avenir meilleur pour les Français. Il s'adresse à leurs espoirs et non à leurs peurs, selon Barack Obama.

(afp/nxp)