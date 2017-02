Otan: Trump répète son engagement

Donald Trump a réaffirmé mardi l'engagement des Etats-Unis vis-à-vis de l'Otan dans deux appels au président turc Recep Tayyip Erdogan et au Premier ministre espagnol Mariano Rajoy, selon la Maison Blanche.

Avec Recep Tayyip Erdogan, Donald Trump a évoqué «la longue relation de proximité entre les Etats-Unis et la Turquie et leur engagement commun à combattre le terrorisme sous toutes ses formes», a indiqué dans un communiqué l'exécutif américain.

«Le président Trump a renouvelé le soutien américain à la Turquie en tant que partenaire stratégique et allié de l'Otan, et apprécie toutes les contributions dans la campagne contre le groupe Etat islamique», a poursuivi la Maison Blanche.

Recep Tayyip Erdogan avait appelé Donald Trump pour le féliciter après les élections de novembre, mais c'était la première discussion entre les deux hommes depuis la prise de fonction de l'homme d'affaires.

Intérêts mutuels

Donald Trump a également réaffirmé son engagement vis-à-vis de l'organisation atlantique au cours d'une discussion avec le Premier ministre espagnol, Mariano Rajoy, mardi. Il s'agissait de la première conversation entre les deux dirigeants depuis la prise de fonction du candidat républicain le 20 janvier.

Il a «réaffirmé le solide partenariat entre les deux pays à travers une série d'intérêts mutuels», selon un communiqué de la Maison Blanche.

«Les deux dirigeants ont discuté de leurs priorités communes, notamment les efforts pour éliminer le groupe Etat islamique», a poursuivi le communiqué. «Le président Trump a réaffirmé l'engagement américain vis-à-vis de l'Otan et a insisté sur l'importance pour tous les alliés de l'Otan de partager le poids des dépenses de défense».

«Ferme soutien à l'Otan»

A peine arrivé à la Maison Blanche, le président Trump avait ébranlé les alliés européens en prônant une ligne plus souple vis-à-vis de Moscou et en remettant en cause l'engagement de Washington, vieux de près de 70 ans, envers l'Otan, une alliance qu'il avait qualifiée «d'obsolète» et de fardeau injuste pour le contribuable américain.

Toutefois, il a déjà exprimé dimanche son «ferme soutien à l'Otan», et la Maison Blanche a précisé que Donald Trump allait rencontrer ses alliés de l'organisation en mai.

Le président américain a aussi convenu avec Mariano Rajoy de «poursuivre la coopération en matière de sécurité, d'économie et d'antiterrorisme». (AFP/nxp)