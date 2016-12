Ouverture du pont le plus haut au monde

Le Pont Beipanjiang culmine à 565 mètres au-dessus d'une rivière, a indiqué le département des Transports du Guizhou dans un communiqué.

Ce nouvel axe permettra de relier les villes de Xuanwei, dans la province du Yunnan, et Shuicheng, dans celle du Guizhou, en une heure de route environ contre plus de quatre auparavant, s'est félicité M. Duan, un chauffeur de camion interrogé par l'agence officielle Chine nouvelle après l'ouverture du pont.

L'infrastructure, longue de 1341 mètres, a nécessité un investissement de plus de 1 milliard de yuans (147 millions de francs), selon le Quotidien du Guizhou, un journal local.

Il surpasse le pont de la Rivière Si Du, dans la province du Hubei (centre), comme pont le plus haut du monde, avait précédemment assuré le gouvernement provincial du Guizhou.

Si l'on prend en compte la hauteur des seules structures du pont - et non pas la distance qui sépare le tablier du sol -, c'est le viaduc de Millau, en France, qui s'impose au premier rang mondial, avec 343 mètres pour la pile la plus haute.

The world's highest bridge opened in China this week.



It rises nearly 570 meters above a valley. pic.twitter.com/6uFr3HfxNQ — Al Jazeera English (@AJEnglish) 30 décembre 2016

570 meters above valley! World’s highest bridge in SW China's Guizhou ready to open for #Shanghai–Kunming High-Speed Railway pic.twitter.com/PWNrLXPWc1 — People's Daily,China (@PDChina) 23 décembre 2016

Human's triumph vs nature! World’s highest bridge is completed after 4 yrs of construction under adverse conditions https://t.co/bToXILpJIz pic.twitter.com/UUOQVXHb9o — China Xinhua News (@XHNews) 30 décembre 2016

