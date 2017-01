Paris cherche 15 millions pour conserver un Vinci

Quinze millions d'euros (16,1 millions de francs) pour une étude de Léonard de Vinci sur le martyre de Saint Sébastien: c'est la somme que doit trouver l'Etat français pour ajouter à ses collections ce chef d’œuvre découvert par hasard.

Identifiée parmi d'autres dessins confiés à la maison Tajan pour être vendus aux enchères, l'étude a été discrètement classée trésor national fin décembre. Elle est donc interdite de sortie du territoire.

L'Etat a désormais trente mois pour trouver la somme demandée par le vendeur. Ce médecin de province, souhaitant conserver l'anonymat, a reçu l'oeuvre de son père, qui l'avait lui même achetée chez un libraire.

A l'origine de la découverte de «L'étude pour un Saint Sébastien dans un paysage», un lot de quatorze dessins, d'intérêt divers, contrecollés sur des passe-partout de différentes couleurs. Pour les évaluer, la maison Tajan fait appel à son expert habituel, Patrick de Bayser.

Croquis et écriture spéculaire

Celui-ci remarque un dessin comportant au verso «deux croquis scientifiques sur la répartition de la lumière derrière un obstacle et deux annotations en écriture spéculaire (qu'on peut lire dans un miroir, ndlr), une technique très fréquemment employée par Vinci».

«Je suis immédiatement convaincu que c'est un Léonard», se souvient avec enthousiasme Patrick de Bayser. Il fait alors appel à la plus grande spécialiste des dessins de Vinci, Carmen C. Bambach, conservatrice au Metropolitan Museum de New York, qui confirme l'attribution.

On connaît deux autres études de Saint Sébastien par Vinci. Dans une liste de ses uvres qu'il a lui même établie, il fait état d'une série de huit dessins sur ce thème qu'il n'a jamais traité en peinture. Réalisé avec de l'encre brune sur un papier très fin, ce «Saint Sébastien» faisait sans doute partie d'un de ces carnets de croquis fabriqués par l'artiste pour y noter ses idées.

«D'une grande expressivité», le saint est représenté les cheveux dans le vent, avant qu'il ne subisse le martyre infligé par l'empereur Dioclétien pour avoir défendu des chrétiens alors qu'il était centurion. (ats/nxp)