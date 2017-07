Paris, couronnée reine du «Soft Power» 2017, détrône Washington et Londres

Le bond est spectaculaire: en un an, la France est passée de la cinquième à la première place du classement Soft Power 30, une étude multidisciplinaire menée par le cabinet de consultants américain et l’USC Center on Public Diplomacy depuis plusieurs années. En 1990, le professeur Joseph Nye inventait la notion de soft power (puissance douce), pour démontrer que «l’influence d’une puissance sur les autres était plus efficace que la domination d’une puissance sur les autres». Le Soft Power 30 vient de publier son palmarès 2017, basé sur des données objectives, des sondages et des avis d’experts sur des thèmes aussi divers que la politique étrangère, le dynamisme des entreprises, l’influence culturelle et gastronomique, la qualité de la gouvernance, la conversion numérique, l’engagement multilatéral et l’attractivité touristique.

Si les pays du top 5 ne changent pas depuis 2015, le classement est bouleversé cette année par deux changements géopolitiques majeurs: le Brexit et l’élection d’un président américain protectionniste. Les Etats-Unis chutent ainsi de la première à la troisième place. Après «six mois de tumulte pour peu de résultats», comme le titrait mercredi Le Figaro, les Etats-Unis de Donald Trump ont déjà perdu beaucoup de crédit auprès de leurs alliés. La doctrine America first et la dénonciation de l’accord commercial transpacifique rompent avec un vieil invariant politique étasunien sur le libre-échange. Les incertitudes sur la politique étrangère adoptée par Washington ont aussi affaibli les garanties offertes par l’OTAN en Europe ou la sécurité du Japon et de la Corée du Sud en Asie. Et les Etats-Unis ont annoncé leur sortie de l’Accord de Paris sur le climat, rejoignant deux pays qui s’y sont opposés: la Syrie et le Nicaragua. Ces faits ont induit l’idée que les Etats-Unis renonçaient à leur leadership.

Brexit et déclassement

Le Royaume-Uni reste à la seconde place, mais il perd des points depuis le vote du Brexit. Si les atouts de la Grande-Bretagne restent forts, écrivent les auteurs de l’étude, le crédit du pays a chuté fortement en Europe. Le Soft Power 30 anticipe un déclassement prochain, suite au référendum de sortie de l’UE. «Le gouvernement britannique va passer les deux prochaines années à dépenser son énergie et probablement 110 milliards de dollars pour divorcer avec ses principaux partenaires économiques et ses alliés les plus proches», souligne l’étude. Pour le Soft Power 30, le Royaume-Uni ne parviendra pas à regagner seul l’influence commerciale et culturelle qui était la sienne, suite au Brexit.

De ces deux événements marquants, deux pays profitent: la France en Europe et la Chine dans le monde. Pour Paris, l’arrivée au pouvoir d’un jeune président probusiness et proeuropéen, la défaite du Front national et le retour d’une écoute sur la scène internationale sont de bon augure. Son leadership sur la lutte contre le réchauffement, la présidence (par la maire de Paris) du C40 qui rassemble les grandes villes du monde, son regain d’influence en Europe et la volonté de réforme du président Macron sont perçus très positivement. Tandis que Paris demeure sans égal par son réseau diplomatique et son engagement dans les organisations internationales et le multilatéralisme.

Chine: le grand bond

L’étude souligne que malgré des attentats sanglants, la France conserve sa première place de destination touristique mondiale. Sur le plan économique, le pays a perdu du terrain mais reste une référence dans le luxe et la culture, notamment. Et pour l’avenir, sa rapide conversion numérique laisse augurer une possible remontée, encouragée par un président promouvant les start-up.

La Chine, enfin, gagne cinq places dans ce palmarès, passant de la 30e à la 25e place. Ce pays devient le leader mondial du libre-échange, de l’ouverture économique et du combat sur l’enjeu majeur du climat aux côtés de Paris. Ce qui laisse augurer une place de choix dans la production des énergies du futur.

Son boom économique s’accélère. Ses projets de liaison commerciale, comme la «route de la soie» ou la création d’une institution financière multilatérale, l’Asian Infrastructure Investment Bank réunissant 70 pays, sont des victoires diplomatiques importantes. Enfin, son influence renforcée dans son environnement proche, en Asie, mais aussi ses investissements croissants en Afrique et en Europe promettent une remontée bien plus spectaculaire à l’avenir.

