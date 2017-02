Pas de pronostics sportifs pour Donald Trump

Le président américain Donald Trump ne se risquera pas à faire des pronostics sur le Championnat universitaire américain de basket-ball (NCAA), à la différence de son prédécesseur Barack Obama, grand amateur de basket.

«Nous avons sollicité la Maison blanche sur la question des pronostics présidentiels et elle a décliné respectueusement notre requête», a indiqué mercredi un porte-parole de la chaîne de télévision sportive ESPN.

Chaque année, de son élection en 2008 à 2016, Barack Obama rendait public sur ESPN sa grille de pronostics, ou «bracket», pour la «March Madness», les play-offs du Championnat NCAA, en mars, l'un des rendez-vous les plus importants du calendrier sportif américain.

Obama, fan des Chicago Bulls

Supporteur acharné des Chicago Bulls, Barack Obama avait pronostiqué en 2009 le nom du futur champion NCAA, à savoir North Carolina.

Chaque année, quelque 70 millions de grilles de pronostics sont remplies par les Américains qui parient deux milliards de dollars dans l'espoir de trouver la grille parfaite, à savoir prédire les 68 vainqueurs de tous les matches des play-offs.

Donald Trump s'intéresse plus au football américain qu'au basket: il a été propriétaire dans les années 1980 d'une équipe de football américain évoluant dans un Championnat rival de la NFL qui a vite périclité, et il a pronostiqué le 5 février la victoire des New England Patriots dans le Super Bowl, la grande finale de la NFL. (AFP/nxp)