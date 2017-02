Passé d'escort: Melania Trump exige 150 millions

Melania Trump, la femme du président américain, a relancé à New York des poursuites visant un journal qui avait affirmé qu'elle avait officié comme escort-girl dans les années 1990, a-t-on appris mardi de son entourage.

Melania Trump, une ex-mannequin d'origine slovène, exige 150 millions de dollars de dommages et intérêts de la société Mail Media, qui publie le Daily Mail Online. Furieuse de ces allégations «malveillantes et dommageables» publiées durant la campagne présidentielle, la Première dame avait d'abord déposé plainte le 1er septembre 2016 devant un tribunal du Maryland.

Ces poursuites en diffamation visaient à l'origine le Daily Mail ainsi que Webster Tarpley, auteur d'un blog dans cet Etat de l'est des Etats-Unis. La plainte visant le Daily Mail a finalement été rejetée pour des raisons de compétence géographique. L'avocat de Melania Trump a donc saisi un tribunal de New York.

«Somme conséquente»

La procédure concernant Webster Tarpley a elle poursuivi son chemin et s'est conclue par une victoire de Melania Trump, sous la forme d'un règlement négocié entre les parties, a annoncé mardi l'avocat de la plaignante.

Webster Tarpley a accepté de verser à la Première dame une «somme conséquente» pour avoir faussement évoqué un passé d'escort-girl de Melania Trump, a précisé Charles Harder, sans préciser ce montant compensatoire.

Le blogueur a également reconnu ses torts dans un communiqué transmis par Charles Harder. «J'ai publié le 2 août 2016 un article sur Melania Trump qui était rempli d'informations fausses et diffamatoires à son encontre», a admis Webster Tarpley. «Je reconnais que ces affirmations étaient très offensantes et blessantes à l'égard de Mme Trump et de sa famille, et par conséquent je présente mes excuses sincères à Mme Trump, son fils, son mari et ses parents», a-t-il ajouté.

De 24 ans la cadette de Donald Trump, Melania Trump est la troisième épouse du milliardaire et la mère de leur jeune fils, Barron, qu'elle élève dans les ors de leur triplex en haut de la Trump Tower sur la Cinquième avenue à New York.

Charles Harder est notamment spécialisé dans les affaires de protection de la vie privée et de diffamation. L'avocat a défendu l'ancien catcheur Hulk Hogan dans un tel dossier, qui a finalement acculé à la faillite le site américain d'informations à sensation Gawker.com.

