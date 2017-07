Passes d’armes entre le général et Macron

«Si quelque chose oppose le chef d’état-major au président de la République, le chef d’état-major change.» La veille du 14 juillet, le président Emmanuel Macron a rappelé qui était le chef, en recadrant publiquement Pierre de Villiers. Ce dernier s’était permis de critiquer devant la Commission parlementaire idoine, l’inscription du surcoût des opérations extérieures au budget de la Défense pour un montant de 850 millions d’euros. Jusqu’ici ces dépenses étaient réparties entre tous les ministères au titre de l’effort de défense. Le général était alors sorti de sa réserve en usant d’un vocabulaire de corps de garde, qui est mal passé à l’Elysée.

Le frère du politique souverainiste Philippe de Villiers n’en est pas à son premier coup de semonce. Très apprécié par ses pairs pour avoir défendu bec et ongles l’argent des casernes depuis sa nomination en 2014, le chef d’État-major pourrait bien avoir fait son baroud d’honneur. Après le Conseil de défense de mercredi présidé par Emmanuel Macron, le général a été convoqué vendredi à l’Elysée. Et il est peu probable qu’il en sorte sans blessure, d’amour-propre au moins. Va-t-il démissionner ou sera-t-il remplacé? Quoi qu’il en soit, on le voit mal rester en place après cette passe d’armes. Le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, a cependant tenté une médiation de paix, en déclarant qu'un «rappel à l’ordre n’est pas une défiance ou une mise en cause», ajoutant: «c’est un militaire, il a aussi le sens de l’autorité».

«Personne ne mérite d’être aveuglément suivi. La confiance doit être nourrie pour faire naître l’obéissance active»

En 2014, déjà, le remuant général avait mis dans la balance sa démission et celle des chefs d’état-major des trois armées de l’air, de terre et de mer, afin d’éviter des coupes budgétaires. Le très apprécié ministre de l’époque, Jean-Yves Le Drian, avait cédé. Fin 2016, le général menait à nouveau l’offensive dans une tribune de presse demandant plus de moyens pour la défense.

Après le rappel à l’ordre du chef de l’Etat, le général frondeur s’était encore fendu d’un billet sur sa page Facebook. «Personne ne mérite d’être aveuglément suivi. La confiance doit être nourrie pour faire naître l’obéissance active», écrivait-il. Le chef de l’Etat a sans doute apprécié. Ce dernier avait promis que le budget militaire de la France atteindrait les 2% du Produit intérieur brut en 2025, croissant au rythme de 2 milliards d’euros supplémentaires par an. Le général De Villiers plaide, lui, pour une échéance avancée en 2022. Mais le président de la République qui a multiplié les signes d’une prise en compte de la tradition militaire, voit derrière cette intervention, l’offensive des lobbies du complexe militaro-industriel. Intolérable à ses yeux.

(24 heures)