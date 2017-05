Peine confirmée pour l'ex-capitaine Schettino

La Cour de cassation italienne a confirmé vendredi la condamnation à 16 ans de prison de Francesco Schettino, l'ex-capitaine du Costa Concordia. Il sera incarcéré pour le naufrage du paquebot de croisière qui avait fait 32 morts en janvier 2012, selon des avocats.

Francesco Schettino, surnommé le «capitaine couard» par les médias pour avoir abandonné son navire en pleine opération de sauvetage, a été condamné en février 2015 à 16 ans de prison ferme pour homicides, abandon de navire et naufrage, une peine confirmée en appel en mai 2016. Il a cependant été maintenu en liberté pour la durée de l'appel et du pourvoi en cassation.

Me Saverio Senese, avocat de M. Schettino, a déclaré à la presse avoir annoncé la décision par téléphone à son client, et que ce dernier se trouvait alors devant la prison de Rebbibia, à la périphérie de Rome. «Il y a de l'amertume parce qu'il est le seul à payer, comme toujours en Italie, il n'y a que les boucs émissaires qui paient. Mais il a dit: 'je crois en la justice, les décisions doivent être respectées, je vais me constituer prisonnier'».

Alors que de nombreux médias l'attendaient devant chez lui à Meta di Sorrento, près de Naples, Francesco Schettino a attendu loin des caméras la décision des juges. Visiblement déçus, ses avocats ont déclaré qu'ils liraient attentivement les attendus de cette décision et n'hésiteraient pas à saisir la justice européenne «s'il y a des marges».

Au terme de procédures négociées, la compagnie Costa a été condamnée à un million d'euros d'amende et cinq autres employés ont écopé de peines de 18 à 34 mois de prison. Au soir du 13 janvier 2012, le Costa Concordia, un navire de croisière deux fois plus gros que le Titanic, avait heurté un rocher alors qu'il naviguait trop près des côtes de l'île du Giglio, au large de la Toscane. Il s'était alors échoué sur des rochers à quelques dizaines de mètres de l'île, avec à son bord 4.229 personnes, dont 3200 touristes. (ats/nxp)