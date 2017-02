De nouvelles révélations enfoncent François Fillon

Penelope Fillon, l'épouse du candidat de la droite à la présidentielle française soupçonnée d’emplois fictifs comme assistante parlementaire, aurait touché en deux fois près de 50'000 francs d’indemnités de licenciement payées par l’Assemblée nationale, révèle le «Canard enchaîné» dans son édition à paraître ce mercredi.

Penelope Fillon a perçu en août 2002 «16'000 euros d'indemnités, soit l'équivalent de cinq mois de salaire», alors qu'elle avait retrouvé un mois plus tôt un emploi auprès du suppléant de François Fillon, Marc Joulaud, selon l'hebdomadaire satirique, qui ajoute qu'elle a également perçu, en novembre 2013, «29'000 euros de primes» au terme de son «dernier contrat».

De son côté, Le Parisien évoquait mardi en fin d'après-midi sur son site internet que la femme de François Fillon aurait cumulé deux emplois à temps plein. «Pendant près d'un an et demi, en 2012 et 2013, l'épouse de l'ex-Premier ministre était à la fois employée à la Revue des deux mondes et collaboratrice de son mari à l’Assemblée. Dans les deux cas à temps plein», précise le quotidien français.

Développement suit. (nxp)