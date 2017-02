Petites manifestations en faveur de Donald Trump

Des groupes de partisans de Donald Trump ont tenu lundi des rassemblements dans une série de villes des Etats-Unis. Ils tentaient de contrer les séries de manifestations anti-Trump qui ont vu le jour depuis l'élection du candidat républicain à la Maison Blanche.

A Atlanta, une foule de 200 partisans du président, essentiellement composée de blancs, s'est réunie.

One more video from pro-Trump rally in Atlanta: A Loganville councilman leads crowd singing 'Celebration.' #gapol https://t.co/DuD4wM7vj4 pic.twitter.com/oELU4jusyl — Greg Bluestein (@bluestein) 27 février 2017

A Mandeville en Louisiane, dans les environs de La Nouvelle-Orléans, ils étaient près de 100, vêtus de rouge, blanc et bleu, les couleurs du drapeau américain.

La foule, qui comprenait même un sosie de Donald Trump, brandissait des pancartes avec ces slogans: «Nous aimons Trump!» et «Soutenons notre président!» Certains des organisateurs appartiennent au mouvement du Tea Party, un réseau vaste et informel de conservateurs anti-establishment qui est devenu une force de plus en plus puissante au sein des républicains depuis qu'il a vu le jour en 2009.

Ces rassemblements, baptisés «Spirit of America» (Esprit de l'Amérique), ont eu lieu lundi et reprendront samedi dans au moins 33 des 50 Etats des Etats-Unis. Une plus grande participation est attendue durant le week-end.

(ats/nxp)