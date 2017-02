Plus de 50 villes soutiennent Paris

Un peu plus de 50 villes du monde, dont Athènes, Montréal, Mexico, Munich et Sydney, ont annoncé jeudi apporter leur soutien à la candidature de Paris aux jeux Olympiques 2024.

Paris «dispose des atouts et de la volonté nécessaires pour donner un nouveau souffle aux valeurs olympiques. Ces Jeux seraient partagés, utiles et joyeux», indique cet appel lancé à l'initiative du maire de Montréal, Denis Coderre, et diffusé par la mairie de Paris. Paris veut faire de ces JO un «accélérateur des progrès sociaux et environnementaux, et un levier de transformation pour l'ensemble de sa métropole», salue l'appel.

Une candidature qui rassemble

La capitale française a aussi montré pendant l'Euro-2016 qu'elle «savait répondre aux exigences de sécurité», tout en restant un «lieu de célébration, de partage et de fête».

Outre les métropoles ayant déjà accueilli des jeux Olympiques, le texte est signé par des villes telles que Abidjan, Bamako, Le Cap, Lima, Lisbonne, Quito, Rabat, Riga, Rotterdam, Tunis, Varsovie ou Yaoundé.

Le slogan ? «Made for Sharing»

Paris-2024 a dévoilé vendredi son slogan officiel de candidature, en anglais, «Made for Sharing» («Venez partager» en français), en plaçant sa candidature olympique sous le signe du partage et de l'international.

La ville hôte des JO-2024, qui succèdera à Tokyo, sera désignée le 13 septembre à Lima lors de la 130e session du CIO. Paris, Los Angeles et Budapest sont candidates. (AFP/nxp)