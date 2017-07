Pour la seconde fois, les Indiens vont élire un intouchable à la présidence

L’Inde est en passe d’élire pour la seconde fois un président issu de la caste inférieure des intouchables, toujours méprisée dans la société traditionnelle indienne. La bataille électorale oppose Ram Nath Kovind, candidat de l’Alliance démocratique nationale, et Meira Kumar, représentante de l’Alliance progressiste unie. Le premier, élu de la coalition de la droite nationaliste hindoue dirigée par le Bharatiya Janata Party (BJP), part favori. Quasiment inconnu du grand public, il a exercé la profession d’avocat avant d’être élu sénateur à la Rajya Sabha (chambre haute du parlement) puis nommé gouverneur de Bihar. «C’est un fils de paysan qui vient d’un milieu humble et qui a consacré sa vie au service des pauvres et des marginaux», a écrit sur Twitter Narendra Modi, premier ministre et figure de proue du BJP. L’élection de Ram Nath Kovind renforcerait la position du premier ministre au pouvoir. Face à lui, Meira Kumar est la représentante du centre gauche mené par le Congrès national. Diplomate de carrière, elle a été nommée plusieurs fois députée et ministre. La dirigeante de l’opposition et présidente du Congrès, Sonia Ghandi, a appelé à rejeter «la vision étroite, clivante et communautariste du BJP».

C’est la deuxième fois qu’un intouchable accède à la présidence, après Kocheril Raman Narayanan (1997-2002). Cette fonction demeure symbolique en Inde. Garant de la Constitution, le chef de l’Etat contrôle les armées mais ne possède aucun pouvoir exécutif et s’efface devant les décisions du premier ministre.

Les dalits constituent 18,46% de la population indienne, forte de 1,3 milliard d’individus. Cette base électorale est d’autant plus importante pour Narendra Modi qu’il ne peut compter sur le vote des musulmans, en raison de nombreuses crispations identitaires durant son mandat. Caste «inférieure» dans le système social indien, les dalits restent en marge de la société, bien que la Constitution de 1949 ait établi une égalité de principe entre tous les Indiens. Cette caste a été récemment stigmatisée par le BJP, qui a interdit dans plusieurs Etats de tuer des vaches, un animal sacré pour les hindous. Cette mesure affecte directement les dalits, qui s’occupent de l’abattage et de la commercialisation de cette filière. La désignation de deux intouchables à la présidence pourrait apaiser les tensions.

Le nouveau chef de l’Etat remplacera le président actuel, Pranab Mukherjee, qui quittera ses fonctions le 24 juillet. Le résultat du vote sera dévoilé jeudi.

