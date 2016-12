Poutine contredit son chef de la diplomatie

La Russie «ne va expulser personne» en réponse aux sanctions américaines contre Moscou, accusé d'ingérence électorale, a déclaré vendredi le président Vladimir Poutine. Un peu plus tôt, le chef de la diplomatie russe avait proposé d'expulser 35 diplomates américains.

«Nous n'allons expulser personne», a assuré M. Poutine. La Russie se réserve toutefois «le droit de prendre des mesures de rétorsion», et «restaurera les relations russo-américaines au vu de ce que sera la politique du président américain élu Donald Trump», a-t-il précisé.

Un peu plus tôt, Sergeï Lavrov avait annoncé à la télévision que «le ministère des Affaires étrangères (...) a proposé au président russe de déclarer persona non grata 31 diplomates de l'ambassade des Etats-Unis à Moscou et quatre diplomates du Consulat général américain à Saint-Pétersbourg».

Jeudi, le Kremlin avait prévenu que les mesures de rétorsion seraient «adéquates» et se baseraient «sur les principes de réciprocité». (ats/nxp)