Poutine joue des sérénades soviétiques au piano

Le président russe Vladimir Poutine s'est installé au piano dimanche pour interpréter deux mélodies soviétiques, alors qu'il attendait son homologue chinois Xi Jinping. Cet interlude improvisé faisait lundi le bonheur des internautes.

«Le président a parcouru les documents pour cette rencontre (avec M. Xi), et puis il a profité de ces quelques minutes d'attente pour jouer du piano», a expliqué après coup à la presse le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov.

Mais le maître du Kremlin ne s'est pas pour autant attaqué à des chefs d'oeuvres universels de la musique classique. Il a enchaîné au clavier deux partitions de l'époque soviétique, l'une consacrée à sa ville natale de Saint-Pétersbourg (nord-ouest de la Russie) et l'autre célébrant les fenêtres illuminées du Moscou nocturne, symboles d'espoir.

Cet intermède est intervenu juste avant un entretien bilatéral entre les dirigeants russe et chinois, dans le cadre du vaste forum diplomatique des «Nouvelles routes de la soie», qui s'est ouvert dimanche à Pékin.

«Agent secret accompli»

La performance musicale de Vladimir Poutine, photographiée et filmée, était largement partagée sur internet lundi. Elle a suscité des réactions abondantes de la part des internautes chinois.

«Mais c'est qu'il ne joue pas mal du tout!» a commenté, admiratif, un usager de la plateforme de microblogs Weibo. «Un agent secret accompli (en référence au passé de M. Poutine au KGB, NDLR), ça sait vraiment tout faire!», abondait un autre. Certains internautes se montraient plus nuancés: «Même s'il ne joue pas particulièrement bien, cela fait quand même de lui un oiseau rare dans le monde politique», observait un microblogueur.

Judoka aguerri et hockeyeur amateur, Vladimir Poutine est plutôt connu pour mettre en avant ses prouesses sportives que ses dons de mélomane. Et le président russe n'hésite pas à se mettre en scène: huitième dan de judo (soit trois de plus que le multiple champion du monde français Teddy Riner), il participe chaque année à un match de hockey sur glace avec des stars de la discipline.

Il n'a jamais caché non plus son goût pour les activités de plein air et la chasse. En 2010, alors Premier ministre russe, Vladimir Poutine avait raconté «l'adrénaline» qu'il avait ressentie au cours d'une chasse à la baleine à visée scientifique pendant ses vacances dans le Pacifique. (ats/nxp)