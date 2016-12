Poutine, maître du monde?

Qui est le maître du monde? La question est devenue rituelle en ce mois de décembre propice aux bilans. Pour l’hebdomadaire Time, la réponse paraît évidente: Donald Trump serait la «personnalité de l’année 2016», celle «qui a eu la plus grande influence, pour le meilleur ou pour le pire», explique la rédactrice en chef Nancy Gibbs. Par contre, le président élu des Etats-Unis fait seulement figure de vedette américaine dans le célèbre classement Forbes: il est devancé par Vladimir Poutine, «homme le plus puissant du monde» pour la quatrième année consécutive. «Le président russe a augmenté l’influence de son pays dans presque tous les coins du monde», note le magazine.

Lequel a raison? Tous les deux, bien sûr! La planète entière a été suspendue à la campagne présidentielle étasunienne et son dénouement a fait l’effet d’un séisme. Mais ces douze derniers mois, celui qui a mené le jeu au plan international, s’imposant par la force ou par la ruse, c’est bien le maître du Kremlin.

Le contraste est saisissant: il y a un an, la Russie de Poutine était face à une Europe encore relativement unie, qui dénonçait l’annexion de la Crimée, le soutien actif aux rebelles dans l’Est ukrainien et l’appui militaire décisif offert au président syrien, Bachar el-Assad. Le Kremlin manquait d’amis sur la scène internationale. Mais 365 jours plus tard, la sanglante victoire à Alep rend Vladimir Poutine incontournable pour quiconque cherche une sortie de crise en Syrie. Ce d’autant plus que l’Europe, déstabilisée par la crise des migrants (voyez le Brexit!) et la montée des populismes, pourrait se montrer moins inflexible face à Assad.

Le maître du Kremlin peut aussi compter sur de nouveaux «amis» après l’élection de Donald Trump aux Etats-Unis (avec ou sans l’aide de hackers russes) et une possible victoire au printemps de François Fillon ou de Marine Le Pen en France. Moscou peut espérer sortir du purgatoire diplomatique et parier sur une levée au moins partielle des sanctions occidentales imposées après l’annexion de la Crimée. Un bol d’oxygène bienvenu, qui s’ajoute à la récente hausse du prix du pétrole, évidemment cruciale pour ce pays exportateur. Résultat des courses: la cote de popularité de Vladimir Poutine dépasse les 80% en Russie, selon l’institut Levada à Moscou.

Sacrée revanche pour l’ancien patron de l’espionnage russe, qui a vécu comme une humiliation la chute de l’Union soviétique et la dépendance envers Washington de son prédécesseur, le président Boris Eltsine. A l’époque, le mari d’une certaine Hillary Clinton était aux commandes de l’unique puissance mondiale. (24 heures)