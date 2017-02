Présidentielle: le socialiste Moreno en tête

Le candidat socialiste du parti au pouvoir Lenin Moreno était en tête de l'élection présidentielle dimanche en Equateur, selon des sondages sortie des urnes qui lui donnent entre 36 et 43% des voix.

Pour l'emporter au premier tour, Lenin Moreno doit recueillir 40% des suffrages exprimés et avoir dix points d'avance sur le candidat suivant, l'ex-banquier de droite, Guillermo Lasso, avec entre 26 y 31% des voix, selon ces mêmes sondages.

«On a gagné !», a lancé le candidat d'Alliance Pays (AP, au pouvoir) au côté du président Rafael Correa et devant ses partisans dans un hôtel du nord de la capitale, peu après la fermeture des bureaux de vote à 17H00 (22H00 GMT).

«L'idée est que l'on doit gagner avec humilité et perdre avec dignité. Nous attendons cette réaction de la part du candidat perdant», a ajouté Lenin Moreno, ex vice-président de l'actuel chef de l'Etat, qui ne se représente pas après dix ans au pouvoir et trois mandats. Il a ajouté qu'il allait «attendre plus tard les résultats définitifs du Conseil national électoral (CNE)», qui sont prévus à partir de 20H00 (02H00 lundi en Suisse).

Quelque 12,8 millions d'électeurs doivent désigner le successeur de Rafael Correa parmi huit candidats, mais aussi le vice-président, 137 députés et cinq représentants au Parlement andin, en présence de quelque 200 observateurs internationaux. (AFP/nxp)