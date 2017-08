Quand les chèvres aident à l'intégration

En Afghanistan, Hanif Mohammadi vivait entouré d'animaux dans la ferme familiale quand les talibans sont arrivés, ont tué ses parents, et l'ont forcé à fuir.

Aujourd'hui demandeur d'asile à Stockholm, l'adolescent de 17 ans fait ce qu'il sait faire de mieux: élever des chèvres.

Chaussures de sport aux pieds, jean et pull marron clair sur les épaules, cheveux bruns attachés, le jeune homme jette un coup d'oeil sur son smartphone, comme n'importe quel jeune de son âge, tout en s'occupant de son troupeau dans les prés verts de Lidingö, une île de l'archipel de Stockholm.

«En Afghanistan, nous avions beaucoup de chèvres et de moutons. Alors, quand je suis arrivé à Lidingö, j'ai voulu apporter mon aide et apprendre un peu le suédois», dit-il. Il maîtrise désormais bien sa langue d'adoption.

C'est justement son professeur qui l'a mis en contact avec Henrik Ponten, le président de l'association «Get2Gether», jeu de mots autour de la traduction suédoise de «chèvre» qui se dit «get».

- Fromage et intégration -

Il l'a créée en 2016 pour permettre la conservation d'une certaine race de chèvres, en voie d'extinction, dont le lait est encore utilisé pour produire du fromage dans une usine à Lidingö. Mais aussi, pour aider les demandeurs d'asile en Suède, pays qui en 2015 a accueilli le plus grand nombre de réfugiés par habitant en Europe.

Grâce à l'élevage, «ils peuvent s'intégrer à la société et créer de nouveaux contacts en Suède», explique-t-il.

«Ils sont très compétents», ajoute-t-il. «Et, ils aident à faire en sorte que la Suède reste belle».

Les Afghans constituent de loin le plus gros contingent de mineurs non accompagnés demandeurs d'asile en Suède.

Au terme d'une procédure qui dure un peu plus d'un an en moyenne, la majorité d'entre eux voit leur demande approuvée, selon les chiffres de l'Agence suédoise de migration en 2016.

Sur quelque 1600 demandes d'asile de mineurs afghans soumises depuis fin novembre 2016, environ 500 ont été rejetées.

«Malgré une détérioration progressive» de la sécurité, tous les Afghans ne «recevront (pas) de protection systématique en Suède», a prévenu en juillet l'agence de migrations, expliquant que certaines provinces afghanes telles que le Panshir, Bamiyan et Daykundi étaient «moins dangereuses».

«Vous serez tués»

Hanig est originaire de la province du Helmand (sud) contrôlée par les talibans. Il est arrivé en Suède il y a un an et sept mois.

Le jeune homme raconte que son père a été tué car il a refusé de rejoindre les rangs des talibans. Son oncle l'a alors aidé à fuir.

Au bord des larmes, il ajoute: «j'ai reçu un appel l'été dernier, m'informant que (les talibans) avaient aussi tué mon oncle».

Il vit désormais à Lidingö, banlieue chic, arborée et résidentielle de Stockholm, à 20 minutes de voiture de là. Et quand le jeune homme a du temps libre après l'école, il en profite généralement pour rejoindre son troupeau de chèvres.

Une activité d'éleveur - qu'il pratique comme bénévole - plus aisée qu'en Afghanistan: alors, il était enfant et devait parcourir bien plus de kilomètres pour faire paître ses animaux.

Mohammad Ali Mohammadi, 15 ans, a aussi fui un bastion des talibans, la province de Wardak, pour venir s'installer en Suède.

«Il y a beaucoup de combats là-bas, c'est pourquoi j'ai fui», explique l'adolescent. «Vous serez tués si vous y allez», prévient-il.

Mohammad est arrivé dans le pays scandinave au même moment qu'Hanif, qu'il ne connaissait pas. Il attend toujours qu'on lui donne son statut de réfugié afin de commencer une nouvelle vie, loin de la guerre. L'élevage lui permet déjà de mettre ses compétences à contribution.

«Je sais comment m'occuper des chèvres (parce que) j'avais l'habitude d'en être entouré», dit-il, le récit entrecoupé du bêlement de l'une d'elles.

La Suède est une destination prisée par les jeunes demandeurs d'asile en raison de l'éducation gratuite et des aides proposées.

Hanif, qui n'est jamais allé à l'école en Afghanistan, veut poursuivre des études en Suède.

«Mais je ne sais même pas si je vais pouvoir rester ici ou pas», ajoute-t-il. Mohammad Ali, lui, fréquente également l'école en Suède. Il se rêve en futur pilote. (afp/nxp)