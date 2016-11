Quatre morts dans des glissements de terrain

Quatre personnes, dont deux enfants, sont mortes mardi et quatre autres sont portées disparues après des glissements de terrain provoqués par des pluies diluviennes en Nouvelle-Calédonie, selon un nouveau bilan des autorités. En fin de journée, le corps sans vie d'une femme de 60 ans a été découvert sur le territoire de la tribu kanake de Gouareu, une petite communauté isolée de Houaïlou, un village agricole et minier de la côte Est situé à 235 km au nord-est de Nouméa, a indiqué à l'AFP la direction de la sécurité civile.

Plus tôt dans l'après-midi, toujours à Gouareu, le corps d'une fillette de 8 ans a été retrouvé enseveli par une coulée de boue et de gravats. Sa mère, blessée, a été évacuée vers le dispensaire de Houaïlou où son «état a été stabilisé», selon un communiqué de la direction de la sécurité civile.

Bilan provisoire

Toujours à Houaïlou, un enfant de 7 ans et une femme d'une trentaine d'années ont également été retrouvés morts après un autre glissement de terrain, qui s'est produit sur le territoire de la tribu de Ouakaya, encore plus reculé.

Un enfant est en outre porté disparu à Ouakaya, ainsi que trois autres personnes à Gouareu. Une unité d'intervention de la sécurité civile, une équipe médicale des forces armées, un détachement de 30 militaires et une équipe cynotechnique de la gendarmerie tentent de retrouver les disparus.

Six personnes ont également été blessées, victimes essentiellement de fractures, et six habitations ont été emportées par les glissements de terrain.

«Ce bilan est déjà lourd et il n'est que provisoire», a déclaré à la télévision Nouvelle-Calédonie Première Philippe Germain, président du gouvernement local.

Opérations difficiles

Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve et la ministre des Outre-mer Ericka Bareigts ont fait part dans un communiqué «de leur compassion à l'ensemble des proches des victimes» et salué «l'action des sauveteurs engagés dans des opérations de secours rendues difficiles par les conditions météorologiques».

«On a mis tous les moyens à notre disposition (...) Les accès à Houaïlou sont infranchissables, c'est très difficile», a précisé M. Germain qui se rend mercredi dans les zones sinistrées.

Vigilance rouge

Situées dans des zones reculées dans la chaîne de montagnes, les communautés de Ouakaya et Gouareu comptent quelques dizaines d'habitants.

Les communes de Thio, Canala, Kouaoua et Houaïlou, localités minières où les reliefs sont fragilisés par l'exploitation du nickel, sont placées en vigilance rouge fortes pluies, le niveau d'alerte maximal de Météo France.

L'antenne locale de Météo France annonce à nouveau des pluies importantes sur la façade est de la Grande-Terre de Nouvelle-Calédonie pour la nuit de mardi à mercredi, avant une accalmie.

Routes impraticables

Les routes sont impraticables et les réseaux de téléphonie mobile et d'électricité sont coupés dans cette zone de la côte Est, qui offre un spectacle de désolation, selon des images de NC Première.

«Les perspectives d'amélioration des conditions météo sont défavorables dans les prochaines heures», souligne dans un communiqué le gouvernement local qui recommande aux populations de «limiter au maximum leurs déplacements et d'observer la plus grande prudence».

Dans cette région, où il est parfois tombé jusqu'à 400 millimètres de pluie en 12 heures, toutes les routes sont coupées ainsi que les réseaux électriques et téléphoniques.

«On est inquiets pour la nuit s'il continue à pleuvoir dans la vallée. Une tribu a déjà été inondée ainsi que plusieurs maisons du littoral», a déclaré à l'AFP Alcide Ponga, maire de Kouaoua. (afp/nxp)