Record de plus de 5000 décès de migrants en mer

Plus de 5000 migrants sont décédés en 2016 en tentant de rejoindre l'Europe par la Méditerranée, un record. Dans le monde, le nombre de victimes atteint près de 7500 personnes, a dit vendredi l'ONU à Genève.

Mais ce chiffre pourrait augmenter de plusieurs centaines encore après la vérification d'indications, a précisé devant la presse un porte-parole de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). Ce chiffre «est assez important historiquement».

Il rassemble aussi plus de 1100 victimes au Sahara et dans le nord de l'Afrique. Ces derniers jours, une dizaine de décès supplémentaires ont été observés en Libye et en Méditerranée. Plus de 60 personnes ont été sauvées au large de la Libye.

En 2015, moins de 5800 migrants étaient décédés dans le monde, dont plus de 3700 en Méditerranée. En trois ans, le nombre de victimes dans le monde a dépassé 18'000, soit 17 par jour. La hausse en 2017 est aussi liée à l'amélioration du dispositif de collecte des données, a également expliqué le porte-parole. Au total, près de 370'000 personnes ont rejoint l'Europe par la mer en 2016. (ats/nxp)