Rencontre entre Trump et Macron le 25 mai

Le président américain Donald Trump et son homologue français Emmanuel Macron auront un «long déjeuner» le 25 mai à Bruxelles, a annoncé à l'AFP un haut responsable de l'administration américaine.

Les deux hommes, qui ont beaucoup en commun selon la Maison Blanche, pourront «comparer leurs points de vue» au cours de cette rencontre, en marge du sommet de l'Otan, a ajouté le haut responsable.

La Maison Blanche estime qu'en dépit des rumeurs selon lesquelles Donald Trump aurait préféré une victoire de la dirigeante de l'extrême droite Marine Le Pen, le jeune président de 39 ans et son homologue américain de 70 ans ne seraient pas des alliés aussi éloignés qu'on pourrait le croire.

«Ce sont deux des dirigeants les plus nouveaux sur la scène internationale», a ainsi affirmé le haut responsable selon lequel l'appel téléphonique récent entre les deux hommes se serait très bien passé.

«M. Trump a été très impressionné par M. Macron», a précisé ce membre de la Maison Blanche, sous le sceau de l'anonymat.

Des «outsiders» au sommet

Le président américain a été impressionné par le score électoral d'Emmanuel Macron, élu avec 66,1% des voix le 7 mai. «Cela a clairement été une très belle victoire électorale», et même si les deux hommes ne partagent pas forcément les mêmes idées, ils sont tous deux «des outsiders, qui transcendent les barrières politiques traditionnelles», a-t-il ajouté.

Congratulations to Emmanuel Macron on his big win today as the next President of France. I look very much forward to working with him!