Santos demande à Trump de soutenir la paix

Le président colombien Juan Manuel Santos a demandé à son homologue américain Donald Trump de lui apporter son soutien dans le processus de paix engagé avec la guérilla marxiste des Farc, lors d'une conversation téléphonique samedi.

«Nous avons eu une discussion productive avec @Potus qui m'a exprimé son soutien pour la paix et son désir de maintenir les meilleures relations avec la Colombie», a tweeté le président Santos.

Sostuvimos una productiva conversación con @POTUS quien me expresó su apoyo a la paz y deseo de mantener las mejores relaciones con Colombia — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 12 février 2017

Donald Trump l'a invité à la Maison Blanche pour «discuter et resserrer les liens», a-t-il ajouté.

.@POTUS me extendió su invitación a la Casa Blanca para hablar y estrechar lazos entre nuestros gobiernos. — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 12 février 2017

450 millions de dollars au plan «Paix Colombie»

Pendant cette conversation, d'une vingtaine de minutes selon la présidence colombienne, Juan Manuel Santos a demandé à Donald Trump d'appuyer l'adoption au Congrès américain du plan «Paix Colombie». La présidence a indiqué que Donald Trump était intéressé de continuer à soutenir Bogota, en s'occupant personnellement de l'étude de ce programme.

Les Etats-Unis se sont engagés à verser 450 millions de dollars au plan «Paix Colombie» sur le post-conflit, en soutien à l'application de l'accord signé en novembre entre le gouvernement et les Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc, marxistes) pour mettre fin à plus de 52 ans de guerre.

Depuis les années 1960, le conflit armé colombien a impliqué une trentaine de guérillas de gauche - dont les Farc et l'Armée de libération nationale (ELN, guévariste), dernière rébellion encore active -, des paramilitaires d'extrême droite et les forces de l'ordre, faisant au moins 260'000 morts, plus de 60'000 disparus et 6,9 millions de déplacés. (AFP/nxp)