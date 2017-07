Scaramucci efface tous ses tweets anti-Trump

Pas question de déplaire à son nouveau patron: Anthony Scaramucci, nommé vendredi directeur de la Communication de la Maison Blanche, a annoncé samedi qu'il venait d'effacer tous les tweets dans lesquels il critiquait ces derniers mois la politique de Donald Trump.

Le financier sorti de Wall Street pour venir diriger la communication de la présidence avait parfois exprimé sur Twitter des vues contraires à celles du président, notamment sur l'immigration clandestine, le changement climatique, l'islam ou le contrôle des armes.

«Transparence totale: J'efface mes vieux tweets. Mes opinions ont évolué et mes anciens tweets ne doivent pas gêner. Je sers l'agenda du président et c'est tout ce qui compte», a annoncé le nouveau directeur de la Communication... sur Twitter.

Full transparency: I'm deleting old tweets. Past views evolved & shouldn't be a distraction. I serve @POTUS agenda & that's all that matters