Schulz pédale dans le vide face à une Merkel favorite

Martin Schulz se démène comme un beau diable. Le candidat social-démocrate à la chancellerie allemande mène une campagne au pas de charge. Il est sur tous les marchés. Il se casse la voix dans les meetings. Il rencontre les déshérités dans les quartiers sensibles. Et lorsque Angela Merkel se pavane aux côtés des grands de ce monde au G20 de Hambourg, l’ancien président du Parlement européen arpente une usine de poissons, la mine sévère, coiffé d’une protection hygiénique. Mais rien n’y fait, personne ne semble le voir!

Alors qu’il avait réussi à redonner un formidable espoir à la gauche au début de l’année lors de sa nomination surprise comme candidat et comme président du parti, Martin Schulz continue de perdre du terrain. «Il est pourtant le meilleur candidat dont le SPD dispose depuis les années 80», regrette Michael Sommer, un militant de la première heure en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Sans espoir?

A deux mois des élections, il est bien le seul à croire encore à la victoire. Les sondages donnent le SPD au moins quinze points derrière le Parti chrétien-démocrate (CDU), qui a choisi une campagne sans contenu. Les conservateurs ont tout misé sur la personnalité de la chancelière. «L’Allemagne, un pays où il fait bon vivre» est le slogan de campagne de Merkel. Pourquoi changer une chancelière qui gagne dans un pays qui se porte à merveille?

Schulz peine à trouver une occasion pour attaquer Merkel frontalement. La chancelière mène ce qu’on appelle en Allemagne une «démobilisation asymétrique», c’est-à-dire une tactique qui consiste à ne rien dire qui puisse mobiliser l’électorat de gauche.

Débâcles de la gauche

Exaspéré par cette «tactique du vide», Martin Schulz a qualifié ce comportement «d’atteinte à la démocratie», lors du dernier congrès de Dortmund. Angela Merkel n’a même pas réagi. Les Allemands non plus. Schulz reste néanmoins convaincu que la majorité des électeurs ne veulent plus de cette «administration du surplace». Mais il n’arrive pas à convaincre l’électorat de la nécessité d’une alternance politique.

Les trois débâcles de la gauche aux élections tests du début de l’année ont démontré que les Allemands n’étaient pas prêts à changer une équipe dirigeante sans raison valable. Et les électeurs ont refusé sans détour la perspective d’une alliance avec le parti de la gauche radicale (Die Linke), que Martin Schulz avait fait miroiter.

Un SPD sans travailleurs?

Le SPD fait face à un autre problème de fond. «Ce n’est plus le parti des travailleurs», analyse Alexander Kritikos, auteur d’une étude sur l’électorat allemand. Son rapport publié par l’Institut de recherches économiques de Berlin (DIW) révèle que la part des travailleurs dans l’électorat du SPD est passée de 44% dans les années 2000 à 17% aujourd’hui.

Dernière chance de Schulz: le duel télévisé au début de septembre. Mais comment reprendre l’avantage? Malgré ses talents d’orateur et sa popularité, les analystes n’y croient plus. «Je ne vois pas quelle arme secrète il pourrait sortir de son chapeau», confie Gero Neugebauer, politologue à l’Université Libre de Berlin (FU). «La sérénité de Merkel est une vertu très appréciée des électeurs», ajoute Manfred Güllner, directeur de l’institut de sondage Forsa.

La campagne électorale risque d’être une des plus ennuyeuses. On prédit déjà, après le 24 septembre, un poste de vice-chancelier à Martin Schulz… au sein d’une nouvelle grande coalition.

(24 heures)