Scrutin test à Jakarta pour la tolérance religieuse

Les habitants de Jakarta votent depuis mercredi matin pour élire leur gouverneur dans un scrutin test pour la tolérance religieuse où l'élu sortant, chrétien, brigue un nouveau mandat malgré son procès pour insulte à l'islam.

Les électeurs de la capitale indonésienne, qui ont commencé à se rendre aux urnes dès 07h00 (00h00 GMT), doivent choisir entre le sortant, Basuki Tjahaja Purnama, surnommé Ahok, et deux rivaux de confession musulmane. Ce scrutin apparaît comme un test pour la tolérance en Indonésie, le pays musulman le plus peuplé du monde. Une centaine d'élections locales sont au total organisées dans cet archipel d'Asie du Sud-Est, mais tous les regards sont tournés vers Jakarta et son gouverneur sortant.

Ahok fut pendant longtemps le favori des sondages avant de dégringoler dans les intentions de vote depuis l'affaire de blasphème qui l'a visé fin 2016. Premier gouverneur non musulman depuis un demi-siècle et premier issu de la minorité chinoise, Ahok pourra-t-il se maintenir à son poste en étant élu dans la capitale de 10 millions d'habitants ?

Il avait accédé automatiquement aux fonctions de gouverneur en 2014, après l'élection à la présidence de son prédécesseur Joko Widodo, dont il était alors l'adjoint. Quelque 7,1 millions d'électeurs, pour l'essentiel musulmans, sont appelés à voter jusqu'à 13h00 (06h00 GMT). Des estimations provisoires diffusées dans l'après-midi donneront une indication précise des scores réalisés, mais les résultats officiels ne seront annoncés qu'à la mi-mars.

Une campagne tendue

Des milliers de policiers ont été déployés près des bureaux de vote afin d'éviter tout incident, a indiqué un porte-parole de la police de la capitale, Argo Yuwono.

La campagne électorale a été tendue et marquée par de vives critiques adressées au gouverneur sortant. Soupçonné d'insulte à l'islam, il est jugé pour blasphème et risque jusqu'à cinq ans de prison. Au cours de la campagne, des fausses informations ont inondé les réseaux sociaux, visant en particulier Ahok, issu d'une double minorité, chrétienne et chinoise.

Connu pour son franc-parler, le gouverneur, âgé de 50 ans, avait déclaré en septembre que l'interprétation par certains oulémas (théologiens musulmans) d'un verset du Coran selon lequel un musulman ne doit élire qu'un dirigeant musulman était erronée. Ces déclarations mises en ligne avaient provoqué de vives réactions d'islamistes conservateurs dans ce pays de 255 millions d'habitants, dont près de 90% sont de confession musulmane.

100'000 manifestants à la grande mosquée

Deux manifestations contre Ahok avaient réuni des dizaines de milliers de personnes fin 2016 dans la capitale. Ils étaient encore plus de 100'000 samedi à la grande mosquée de Jakarta, pour appeler à voter en faveur d'un candidat musulman. Les accusations visant Ahok sont un exemple de l'intolérance religieuse qui s'est accrue ces dernières années en Indonésie, avec une forte hausse du nombre des attaques visant les minorités et une influence croissante des islamistes radicaux.

Le scrutin est aussi un terrain d'affrontement entre les grands acteurs de la vie politique du pays, qui considèrent l'influent poste de gouverneur de Jakarta comme un tremplin pour la présidentielle de 2019. Les deux rivaux du gouverneur sortant sont Agus Yudhoyono, fils d'un ancien chef de l'Etat, et l'ex-ministre de l'Education, Anies Baswedan, soutenu par l'ancien général Prabowo Subianto, rival malheureux de Joko Widodo au scrutin présidentiel de 2014.

Ahok est devenu un gouverneur populaire à la faveur de sa détermination à lutter contre la corruption très répandue dans la fonction publique et à entreprendre des réformes dans la métropole engorgée et désorganisée. Pour être élu mercredi, un candidat doit obtenir la majorité absolue. Un deuxième tour de scrutin, prédit par la quasi-totalité des enquêtes d'opinion, est fixé au 19 avril. (AFP/nxp)