Séisme meurtrier sur l'île grecque de Kos

Deux personnes ont été tuées vendredi à Kos en mer Egée lors du «très fort séisme» survenu au large de cette île grecque, a indiqué à un responsable de l'hôpital de Kos.

«Nous avons deux morts et des blessés (...) le plafond d'un bâtiment s'est effondré», a indiqué ce responsable. Le maire de l'île de Kos, Georges Kyritsis, a confirmé à l'Agence grecque de presse Ana (semi-officielle) la mort de deux personnes à Kos. Il a aussi fait état de «nombreux blessés».

Selon les pompiers, il s'agirait d'un bar du centre de la ville de Kos dont le plafond s'est effondré.

Un hélicoptère des services de secours d'urgence avec un équipage de six personnes a été envoyé à Kos depuis l'île grecque avoisinante de Rhodes pour aider à l'opération d'évacuation de personnes bloquées dans ce bar.

Entre Kos et Bodrum

La secousse, de magnitude 6,7 selon l'institut géologique américain (USGS) et de magnitude 6 selon l'Observatoire d'Athènes, est survenue vendredi à 01h31 heure locale (00h31 en Suisse). Son épicentre se trouvait à 10 kilomètres au sud-est de la ville côtière turque de Bodrum et à 16,2 kilomètres à l'est de l'île grecque de Kos, selon l'USGS.

Le séisme a été fortement ressenti sur les côtes occidentales turques et surtout dans la ville turque de Bodrum ainsi que sur les îles grecques de la mer Egée situées dans cette zone.

De nombreuses fissures sont apparues sur les bâtiments à Bodrum et l'hôpital de la ville a été évacué, pour des raisons préventives, selon les médias turcs. Le réseau de téléphonie cellulaire a été touché en raison d'une surcharge. (afp/nxp)