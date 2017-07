Sept mille policiers et fonctionnaires limogés

Le prédicateur turc Fethullah Gülen, qui vit aux Etats-Unis et qu'Ankara désigne comme le cerveau du coup d'Etat avorté du 15 juillet 2016, a dénoncé vendredi un «putsch abject» et condamné la «chasse aux sorcières» menée par les autorités turques.

Dans un communiqué, le prédicateur, bête noire du président turc Recep Tayyip Erdogan, a également condamné la «persécution sans précédent» contre son mouvement «Hizmet» («Service» en turc).

«Malheureusement, dans la foulée de cette tragédie, on a porté atteinte à bien trop d'innocents. Illégalement limogés, arrêtés, emprisonnés et même torturés. Tous sous l'ordre du gouvernement», a tonné M. Gülen, qui vit en Pennsylvanie (est des Etats-Unis) depuis des années et dont la Turquie réclame l'extradition. Il a encore accusé le «gouvernement de mener une chasse aux sorcières pour éliminer quiconque est considéré comme déloyal au président Erdogan et à son régime».

Simultanément au communiqué de M. Gülen, un décret publié vendredi dans le cadre de l'état d'urgence annonçait que plus de 7'000 officiers de police, soldats et employés de ministères avaient été limogés en Turquie.

Ce décret a été pris à la veille des commémorations du premier anniversaire de la tentative de coup d'Etat, le 15 juillet 2016. Accusant le prédicateur Gülen d'être derrière le putsch, ce qu'il nie depuis un an, Ankara traque inlassablement ses sympathisants: 50'000 personnes ont été arrêtées, plus de 100'000 limogées. (afp/nxp)