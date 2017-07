Septante villageois enlevés dans le sud

Sept personnes au moins ont perdu la vie et plus de septante ont été enlevées ce samedi, a déclaré le chef de la police provinciale de Kandahar, qui a accusé les talibans.

Une trentaine de villageois ont été relâchés, mais au moins trente autres manquent à l'appel, a indiqué le général Abdul Raziq, puissant chef de la police provinciale. Il a précisé que la scène s'est produite le long de l'autoroute qui relie Kandahar, capitale de la province éponyme et principale ville du sud, à Tarin-Kot, capitale de la province d'Uruzgan, une zone troublée patrouillée par les insurgés. Ces derniers n'ont pas réagi à cette information et n'ont pas revendiqué l'opération.

«Les talibans ont enlevé hier 70 villageois dans leurs maisons le long de l'autoroute entre Kandahar et Tarin-Kot» a déclaré le général Raziq. «Ils ont tué sept d'entre eux aujourd'hui, leurs corps ont été découverts par (d'autres) villageois ce matin». «Ils en ont relâché 30 mais en gardent toujours au moins 30 en otages», a ajouté le général, précisant qu'il s'agit de «civils pachtounes», la communauté à laquelle appartiennent généralement les talibans.

Opération confirmée

Les raisons pour lesquelles ces villageois ont été visés sont inconnues, mais ce type d'opération cible en général les fonctionnaires du gouvernement de Kaboul et les forces de sécurité.

C'est cependant la première fois que les talibans se rendent directement dans un village pour prendre des villageois en otages. D'ordinaire, ils interceptent les véhicules sur la route et vérifient la qualité des passagers, notamment s'ils sont liés au gouvernement. L'opération a été confirmée samedi soir par des responsables de la commission indépendante des droits de l'homme à Kandahar et à Kaboul dans une déclaration condamnant l'enlèvement et l'exécution de ces civils. (ats/nxp)