Six personnes abattues par des inconnus à Acapulco

Six personnes ont été abattues mercredi par des inconnus qui ont ouvert le feu sur un marché en plein air d'Acapulco, la grande station balnéaire du sud du Mexique, ont annoncé les autorités.

Selon les premières constatations, l'attaque a été menée par un commando de trois individus, a indiqué dans un communiqué Roberto Alvarez, porte-parole du secrétariat à la sécurité de l'Etat de Guerrero, dans lequel se trouve Acapulco.

«Sans dire un mot», les membres du commando ont ouvert le feu sur des personnes qui se trouvaient dans ce centre commercial en plein air, a déclaré M. Alvarez.

Deux hommes et deux femmes sont morts sur place, et un homme et une femme grièvement atteints ont été transférés dans un hôpital où ils sont décédés peu après, a indiqué M. Alvarez.

Etat violent

Des photos de l'AFP montrent des corps allongés sur le sol du marché en plein air et des femmes en pleurs près d'eux.

Les enquêteurs ont trouvé sur les lieux 16 douilles de balles de calibre 9 mm et six de calibre 45, ajoute le communiqué.

Célèbre station balnéaire fréquentée par de nombreuses personnalités, Acalpulco, située à 390 kilomètres de Mexico, est considérée comme l'une des villes les plus dangereuses du monde.

Le Guerrero dans son ensemble est l'un des Etats les plus violents du Mexique. Il a un rôle central dans la production et le trafic de la marijuana et du pavot. (afp/nxp)