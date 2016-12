Six têtes humaines retrouvées à Noël

Seize personnes ont été tuées pendant les fêtes de Noël au Mexique dans les Etats affligés par la violence liée aux cartels de la drogue et six têtes humaines ont été découvertes, a-t-on appris de source officielle.

Neuf personnes ont été tuées dans l'Etat septentrional de Chihuahua, frontalier des Etats-Unis, lors des festivités de Noël, ont indiqué les autorités. Cinq d'entre elles ont été tuées à Ciudad Juarez, dont trois femmes qui ont été torturées et un homme démembré dont les restes ont été retrouvés dans un camion abandonné. Par ailleurs, six têtes humaines ont été découvertes dans l'Etat de Michoacan (ouest), près de Jalisco, fief du cartel de la drogue Jalisco Nueva Generacion, a annoncé le bureau du procureur.

Une violence endémique

Dans le Sud du Mexique, sept personnes, dont cinq d'une même famille, qui fêtaient Noël ont été abattues par des hommes armés dimanche dans l'Etat de Guerrero, où la violence liée à présence de trafiquants de drogue est également endémique, a annoncé la police. Les assaillants ont ouvert le feu dans une maison du village de Puente del Rey, dans la région d'Atoyac, abattant une femme et six hommes : trois frères, leur père, leur oncle, ainsi que deux des invités, selon la même source.

Trois des victimes étaient des policiers, a précisé un responsable de la sécurité régionale. Le Guerrero, grand producteur de marijuana et de pavot qui alimentent le trafic à destination des Etats-Unis, est l'un des Etats les plus touchés par la corruption et les violences entre trafiquants de drogue. C'est également dans cet Etat que 43 étudiants avaient disparu en septembre 2014, un drame qui a suscité une vive émotion dans tout le Mexique et au-delà. Plus de 170'000 personnes ont été assassinées et plus de 28'000 sont portées disparues au Mexique depuis que les autorités ont déclaré la guerre aux cartels de la drogue en 2006, selon les chiffres officiels. (afp/nxp)