Six tornades touchent la Louisiane: 31 blessés

Trente et une personnes ont été blessées mercredi matin lors du passage de six tornades à la Nouvelle-Orléans et dans d'autres secteurs de la Louisiane, au sud des Etats-Unis. Le gouverneur de l'Etat a décrété l'état d'urgence dans l'ensemble du territoire.

Les opérations de recherche des survivants se poursuivaient. «L'ampleur des dévastations dépasse tout ce que nous avions vu jusque-là», a dit John Bel Edwards au cours d'une conférence de presse.

«Lorsque vous survolez les lieux, vous êtes même étonné que si peu de gens aient été blessés et que personne n'ait perdu la vie», a-t-il ajouté. La série de tornades et d'orages est passée sur la région de la Nouvelle-Orléans et sur Bâton Rouge.

C'est la quatrième fois en un an que la Louisiane subit des catastrophes naturelles. Une série de tornades a frappé la région en février 2016 et, le mois suivant, quatre personnes sont mortes dans d'importantes inondations. La Louisiane a connu à nouveau de graves inondations en août, avec plus de 60'000 habitations endommagées ou détruites.

Vidéo des tornades:

(Source: youtube.com) (ats/nxp)