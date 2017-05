Suivez la finale de l'Eurovision en direct

La fin du suspense est proche pour les fans de l'Eurovision. La finale du concours aux 200 millions de téléspectateurs a débuté samedi à Kiev avec le Portugal et l'Italie en favoris. Le président ukrainien Petro Porochenko a annulé sa présence prévue en raison des combats qui ont tué quatre civils dans l'est du pays.

Le show européen, monument depuis plus de 60 ans du glamour et de la fête pour les uns, du kitsch et du mauvais goût pour les autres, a été ouvert officiellement par ses présentateurs ukrainiens Oleksandre Skitchko, Volodymyr Ostaptchouk et Timour Mirochnytchenko, dans un pays meurtri par trois ans de guerre.

Le Portugal, représenté par le crooner à la voix fragile Salvador Sobral, a émergé dans les toutes dernières heures comme le chouchou des parieurs pour remporter la compétition qui a notamment révélé le groupe suédois ABBA. Il partage la tête d'affiche avec un Italien énergique qui chante accompagné d'un faux gorille, Francesco Gabbani.

En attendant le célèbre décompte des votes, le spectacle a été ouvert par IMRI, chanteur israélien de 25 ans avec son titre pop au rythme effréné «I Feel Alive» (je me sens vivant).

C'est parti pour le défilé des drapeaux... avec l'israëlien Imri, qui sera le premier à passer ce soir ! #Eurovision pic.twitter.com/YCjtTnTbaO — Eurovision France (@EurovisionF2) 13 mai 2017

La France, qui espère son premier succès depuis Marie Myriam et «L'oiseau et l'enfant» en 1977, se produira en 26e et dernière position avec Alma. La chanteuse de 28 ans interprétera «Requiem», où elle a glissé quelques paroles en anglais pour conquérir le public de l'Eurovision.

Autre visage

Pour l'Ukraine qui a pris il y a trois ans un virage pro-occidental, cette édition constitue surtout une chance de montrer un autre visage au moment où les forces de Kiev combattent des séparatistes prorusses dans l'est du pays dans un conflit qui a fait plus de 10'000 morts.

Quatre civils ont encore été tués samedi à Avdiyivka, l'un des points de tension de la ligne de front près du fief rebelle de Donetsk.

«En raison des bombardements à Avdiyivka et de la mort de civils, j'ai pris la décision d'annuler ma présence à la finale de l'Eurovision», a écrit Petro Porochenko sur sa page Facebook.

(afp/nxp)