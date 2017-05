Suspects de l'attentat dans le métro inculpés

Le Comité d'enquête russe a annoncé jeudi avoir inculpé pour «acte terroriste» trois des suspects arrêtés après l'attentat dans le métro de Saint-Pétersbourg. L'attaque avait fait 15 morts et des dizaines de blessés le 3 avril.

Au total, dix personnes avaient été arrêtées dans le cadre de l'enquête sur cet attentat-suicide, rappelle le comité dans un communiqué. «Trois d'entre eux (...) ont été inculpés pour acte terroriste et (...) possession illégale d'explosifs ou d'engins explosifs», précise le communiqué.

Les autres suspects «seront également inculpés prochainement», selon la même source. «Une enquête méticuleuse sur toutes les circonstances de l'attentat se poursuit», assure le comité.

Auteur décédé

L'auteur présumé de l'attaque du 3 avril, Akbarjon Djalilov, un jeune homme de 22 ans originaire du Kirghizstan, ex-république soviétique d'Asie centrale, aux motivations floues, a également été tué dans l'attentat.

Un des organisateurs présumés, Abror Azimov, lui aussi originaire du Kirghizstan, et son frère Akram, ont été arrêtés fin avril près de Moscou en possession d'armes et incarcérés jusqu'au 3 juin. Huit autres complices présumés, tous originaires de pays d'Asie centrale, ont été arrêtés à Moscou et à Saint-Pétersbourg dans les jours qui ont suivi l'attaque et placés en détention.

L'attentat a été revendiqué fin avril par un groupe peu connu, le «Bataillon de l'imam Chamil», lié à Al-Qaïda, selon SITE, un centre américain de surveillance des sites internet djihadistes. (ats/nxp)