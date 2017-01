Tirs dans un aéroport: au moins 5 morts

Un homme a ouvert le feu vendredi dans l'aéroport international de Fort Lauderdale en Floride, faisant cinq morts et huit blessés, selon le shérif. L'individu a ensuite été interpellé, ont rapporté les médias américains. Les témoins ont décrit des voyageurs fuyant en courant, d'autres étant regroupés sur le tarmac de l'aéroport, selon des images télévisées diffusées en direct. Les faits se sont déroulés dans la zone de récupération des bagages, a indiqué l'aéroport.

#BREAKING: Reports of shooting at Ft. Lauderdale Airport. We have seen people running outside terminal.



MORE TO COME. pic.twitter.com/2LBTH6COu6 — ABC Action News (@abcactionnews) 6 janvier 2017

«Tout le monde court»

«Des tirs viennent de retentir. Tout le monde court», a tweeté l'ancien porte-parole de George W. Bush, Ari Fleischer, qui se trouvait lui-même sur place. De nombreux véhicules de secours et de la police ont été déployés, selon des images diffusées par les chaînes d'information américaines.

D'autres passagers ont été regroupés sur le tarmac de l'aéroport, selon des images télévisées diffusées en direct, avant d'être conduits à nouveau à l'intérieur de l'édifice. Le motif de l'attaque est pour l'heure inconnu, a souligné Barbara Sharief, une élue locale. «Je suis en route pour l'aéroport international de Fort Lauderdale où je serai tenu au courant par les forces de l'ordre», a fait savoir Rick Scott, le gouverneur républicain de la Floride.

I'm at the Ft. Lauderdale Airport. Shots have been fired. Everyone is running. — Ari Fleischer (@AriFleischer) 6 janvier 2017

Touristes en transit

L'aéroport de Fort Lauderdale a signalé sur son compte Twitter un «incident en cours» au Terminal 2, dans la zone de livraison des bagages. L'aéroport international de Fort Lauderdale, dans le sud-est des Etats-Unis, voit transiter de nombreux touristes inscrits pour une croisière ou se rendant dans un pays des Caraïbes.

There is an ongoing incident in Terminal 2, Baggage Claim. Media availability is at the staging area. — Ft. Laude-Hlwd Int'l (@FLLFlyer) 6 janvier 2017

(afp/nxp)