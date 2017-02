Tollé après la nomination d'un climato-sceptique

L'ancien procureur général de l'Oklahoma est un grand défenseur des énergies fossiles et un climato-sceptique, qui a attaqué plus d'une dizaine de fois l'EPA en justice ces dernières années. Il a été désigné par Donald Trump pour prendre la tête de l'Agence de l'environnement. Résultat: quelque 400 employés et anciens membres de l'agence pour la protection de l'environnement américaine (EPA) ont écrit une lettre ouverte et manifesté lundi contre cette désicion. Ils demandent au Sénat de rejeter sa nomination.

Scott Pruitt «n'a jamais manifesté aucun intérêt pour le respect des lois environnementales», soulignent ces employés, dont quelque dizaines ont manifesté lundi devant le siège régional de l'agence à Chicago.

Boycott

La commission de l'environnement du Sénat a approuvé jeudi dernier la nomination du candidat choisi par Donald Trump malgré le boycott de la séance par les élus démocrates.

Le Sénat, où les républicains sont majoritaires, doit désormais la confirmer en séance plénière, à une date restant à déterminer. (ats/nxp)