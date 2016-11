Trois morts et évacuations en Amérique centrale

Trois personnes sont mortes mardi au Panama lors d'accidents liés aux très fortes pluies générées par l'ouragan Otto, tandis que le Costa Rica et le Nicaragua organisaient des évacuations de leurs zones côtières, selon les autorités de ces pays.

Selon le Centre américain des ouragans (HNC), situé à Miami, la tempête tropicale s'est transformée en ouragan dans le courant de l'après-midi, devenant ainsi le septième ouragan de la saison 2016, avec des vents de 120 km/h.

Il se déplace très lentement vers l'ouest et devrait toucher la zone frontalière entre le Nicaragua et le Costa Rica entre mercredi et jeudi, selon l'Institut météorologique costa-ricain.

Vers 21H00 GMT, il se situait à 485 km à l'est de la ville nicaraguéenne de Bluefields, sur la côte caraïbe, et avançait à 4k m/h vers l'ouest, selon le NHC.

Un glissement de terrain et la chute d'un arbre ont causé la mort de trois personnes au Panama, ainsi que de nombreux dégâts, a précisé à l'AFP le directeur du Service national de protection du pays, José Donderis.

Ecoles fermées

Dans le glissement de terrain qui a emporté neuf personnes près de la capitale, «sept ont survécu et malheureusement deux d'entre elles sont mortes», a-t-il expliqué. Et un enfant a été tué quand un arbre est tombé sur la voiture dans laquelle il se trouvait devant son collège. Sa mère, également dans la voiture, n'a pas été blessée.

Les autorités, qui redoutent d'autres glissements de terrain et inondations, ont placé le pays en alerte et suspendu les cours dans tous les établissements scolaires.

Au Costa Rica, les autorités ont décidé mardi l'évacuation obligatoire de 4.000 personnes dans la partie nord de la zone côtière des Caraïbes, où l'ouragan pourrait frapper le plus fort.

Le président Luis Guillermo Solius a appelé au «calme», lors d'une conférence de presse.

Le Nicaragua prépare aussi des plans d'évacuation pour les communes situées sur la côte caraïbe, a assuré le directeur gouvernemental chargé de la gestion des catastrophes, Guillermo Gonzalez.

Le Costa Rica et le Nicaragua voisin avaient déclenché dès lundi l'alerte aux intempéries alors qu'Otto commençait à se former à 500 km au large du Nicaragua, avec des vents de 85 km/heure, selon le centre national des ouragans dont le siège est à Miami.

