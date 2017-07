Trois toiles de Francis Bacon retrouvées

Trois des cinq tableaux de Francis Bacon dérobés chez un particulier à Madrid en 2015 ont été retrouvés, a-t-on appris jeudi auprès de la police espagnole. Il s'agissait de l'un des plus importants vols d'art contemporain en Espagne.

«Je peux confirmer que trois tableaux ont été récupérés», a indiqué une porte-parole de la police, confirmant une information publiée plus tôt par le journal «El Pais». La porte-parole n'a pas livré plus de détails sur l'endroit et le moment où les tableaux ont pu être récupérés. Elle a simplement précisé que l'enquête se poursuivait.

Cependant, selon le journal, l'un des tableaux a été retrouvé voici quelques mois déjà et les deux autres tout récemment.

Les cinq tableaux avaient été volés pendant l'été 2015 chez leur propriétaire madrilène, un grand ami de Francis Bacon, alors qu'il se trouvait justement à Londres. Selon la presse espagnole, il s'agissait de Jose Capelo, son dernier amour, un homme avec qui le peintre a eu une relation de quatre ans et qu'il a aussi peint.

Une dizaine de personnes arrêtées

Outre les tableaux, dont la valeur globale est estimée à 27,5 millions de francs, les voleurs auraient emporté un coffre-fort et des bijoux.

L'enquête sur ce vol avait amené la police espagnole sur leurs traces en mai 2016, mais pas aux tableaux. Une dizaine de personnes ont été arrêtées: des voleurs mais également des receleurs.

La piste a finalement conduit les enquêteurs vers un marchand d'art catalan à qui on avait transmis les photos des tableaux volés en vue de leur vente. Le marchand avait décidé de s'informer auprès d'une société britannique possédant un registre des oeuvres d'art dérobées.

L'entreprise lui avait confirmé qu'elles étaient bien volées. Il semble qu'ensuite les clichés soient parvenus à la police qui a réussi à identifier l'appareil ayant servi à faire les photos, puis les auteurs des photographies grâce aux métadonnées contenues dans celui-ci.

Le commanditaire serait, toujours selon «El Pais», un marchand d'art madrilène. (ats/nxp)