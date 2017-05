Trump a le droit d'informer Moscou sur l'EI

Donald Trump a affirmé mardi sur le réseau social avoir eu «absolument le droit» de partager des informations concernant «le terrorisme et la sécurité aérienne» avec Moscou, après avoir été accusé d'avoir divulgué des données classifiées au chef de la diplomatie russe.

«En tant que président, je voulais partager avec la Russie, comme j'en ai absolument le droit, des faits concernant (...) le terrorisme et la sécurité aérienne», a-t-il écrit sur le réseau social.

As President I wanted to share with Russia (at an openly scheduled W.H. meeting) which I have the absolute right to do, facts pertaining.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 mai 2017

Il a expliqué l'avoir fait «pour des raisons humanitaires» et vouloir «en plus que la Russie renforce nettement sa lutte contre l'EI (groupe Etat islamique, ndlr) et le terrorisme».

...to terrorism and airline flight safety. Humanitarian reasons, plus I want Russia to greatly step up their fight against ISIS & terrorism. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 mai 2017

«N'importe quoi»

Selon le «Washington Post», M. Trump a, lors d'une rencontre récente dans le Bureau ovale avec Sergueï Lavrov, évoqué des renseignements concernant une opération du groupe Etat islamique en préparation. Ces informations avaient été communiquées par un partenaire des Etats-Unis qui n'avait pas donné l'autorisation à Washington de les partager avec Moscou. Leur divulgation pourrait donner des indications sur la façon dont elles ont été collectées, et pourrait par ailleurs mettre en difficulté des sources, selon le journal.

Le général H.R. McMaster, qui dirige le Conseil de sécurité nationale et a assisté à la réunion, a démenti que des sources ou des méthodes de renseignement aient été évoquées lors de cette conversation, sans toutefois explicitement contester que des informations classifiées aient été divulguées par le président américain. «L'histoire, telle qu'elle a été rédigée, est fausse», a-t-il affirmé lundi.

De son côté, le Kremlin a qualifié mardi de «n'importe quoi» cette affaire. Et «nous n'avons ni à démentir ni à confirmer», a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, à des journalistes. (afp/nxp)