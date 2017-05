Trump a révélé des infos classifiées à Lavrov

Le président américain Donald Trump a révélé des informations hautement classifiées au chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov lors d'une récente rencontre à la Maison-Blanche, affirme lundi le Washington Post. Les informations partagées concernaient le groupe EI.

Ces révélations interviennent au moment où le rôle joué par Moscou dans la campagne présidentielle américaine fait l'objet d'une attention renouvelée après le limogeage du patron du FBI James Comey, dont les services enquêtent sur l'éventuelle collusion entre l'équipe de Donald Trump et la Russie.

Selon le général H.R. McMaster, qui dirige le Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, MM. Tump et Lavrov ont «passé en revue les menaces posées par des organisations terroristes y compris les menaces pesant sur l'aviation». «A aucun moment, des méthodes de renseignement ou des sources n'ont été évoquées», a-t-il précisé dans un communiqué, ajoutant que «aucune opération militaire qui n'était pas déjà connue n'a été abordée».

Les informations auxquelles fait référence le Washington Post avaient été communiquées par un partenaire des Etats-Unis qui n'avait pas donné l'autorisation à Washington de les partager avec Moscou, précise le quotidien. Les données livrées sont susceptibles de mettre en péril une source informée des agissements du groupe Etat islamique (EI), poursuit le journal.

Le président américain «a révélé plus d'informations à l'ambassadeur russe que nous n'en avons partagé avec nos propres alliés», a indiqué, sous couvert d'anonymat, un responsable américain cité par le Washington Post. Selon la même source, il s'agissait d'informations ayant l'un des degrés de classification les plus élevés utilisée par les agences américaines de renseignements.

D'après le quotidien de Washington, Donald Trump «a commencé à décrire les détails d'une menace terroriste posée par le groupe EI et liée à l'utilisation d'ordinateurs portables dans des avions». Le quotidien précise qu'il a décidé de ne pas publier plus de détails sur ce projet terroriste à la demande expresse de responsables américains.

Donald Trump a reçu mercredi dans le bureau ovale le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov et l'ambassadeur russe à Washington Sergueï Kisliak. Selon le Washington Post, les informations dévoilées ont été fournies dans le cadre d'un accord d'échange de renseignements.

La divulgation de telles informations confidentielles, illégale pour la plupart des personnes, ne devrait toutefois pas inquiéter le président américain, ce dernier ayant la capacité à lever le secret gouvernemental, précise le journal.

