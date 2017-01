Trump: aucun missile n'atteindra les Etats-Unis

Jamais un missile nord-coréen n'atteindra le sol des Etats-Unis a assuré lundi soir le président élu américain Donald Trump, via Twitter, en réponse aux déclarations du leader de Pyongyang sur son futur missile balistique intercontinental.

«La Corée du Nord vient d'affirmer qu'elle en était aux dernières étapes du développement d'une arme nucléaire capable d'atteindre le territoire américain», a déclaré M. Trump dans un de ses désormais traditionnels tweets norcturnes: «Cela n'arrivera pas !», a-t-il cependant aussitôt ajouté.

North Korea just stated that it is in the final stages of developing a nuclear weapon capable of reaching parts of the U.S. It won't happen!