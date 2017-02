Trump demande la libération d'un opposant

Le président américain Donald Trump a demandé mercredi au gouvernement vénézuélien la libération «immédiate» d'un célèbre opposant et figure de l'antichavisme emprisonné depuis bientôt trois ans, après avoir rencontré son épouse à la Maison Blanche.

«Le Venezuela devrait autoriser Leopoldo Lopez, un prisonnier politique et époux de @liliantintori (que je viens de rencontrer avec @marcorubio) à sortir de prison immédiatement», a écrit Donald Trump sur Twitter, accompagnant son message d'une photo le montrant, le pouce levé, au côté de cette dernière et en compagnie du vice-président Mike Pence et du sénateur républicain Marco Rubio.

Venezuela should allow Leopoldo Lopez, a political prisoner & husband of @liliantintori (just met w/ @marcorubio) out of prison immediately. pic.twitter.com/bt8Xhdo7al — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 février 2017

Retweetant le président américain, Lilian Tintori a écrit: «Continuons avec plus de force à conquérir notre liberté!» Leopoldo Lopez est le fondateur du parti d'opposition Volonté populaire.

Cette intervention du président américain suit plusieurs jours de tensions entre Caracas et Washington. Les Etats-Unis ont infligé lundi des sanctions au vice-président du Venezuela Tareck El Aissami, 42 ans, pour trafic de drogue.

De son côté, le gouvernement vénézuélien a suspendu mercredi le signal de CNN en espagnol, principale chaîne d'information d'Amérique latine, l'accusant de «propagande de guerre».

La chaîne avait diffusé le 6 février un reportage sur un trafic supposé de visas et de passeports vénézuéliens depuis l'ambassade du pays sud-américain en Irak. La chaîne citait Tareck El Aissami comme un des organisateurs.

Dimanche, le président socialiste Nicolas Maduro s'en était déjà pris à CNN en espagnol lors de son émission hebdomadaire. «Je veux que CNN sorte du Venezuela, dehors!», avait-il lancé.

Les relations entre Washington et Caracas sont tendues depuis l'arrivée au pouvoir en 1999 d'Hugo Chavez, célèbre pour ses diatribes anti-américaines. Les tensions se sont poursuivies avec l'élection en 2013 de son successeur Nicolas Maduro, tout aussi virulent contre «l'empire».

Les deux pays n'ont plus d'ambassadeur respectif depuis 2010. (AFP/nxp)