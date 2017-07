«Trump est un naze!»

L'important en politique c'est de savoir retourner sa veste au bon moment. Mais si possible sans laisser derrière soi des preuves de ses changements d'opinions. C'est ce qu'est en train d'apprendre Anthony Scaramucci dit «The Mooch», le nouveau directeur de communication de Donald Trump.

Pas toujours du côté de Trump

Cet ancien financier de 53 ans qui a fait ses dents à Wall Street et notamment chez Goldman Sachs avant de lancer son propre fonds d'investissement n'a pas toujours été un fervent admirateur de Trump.... Et l'a fait savoir à l'époque, non seulement sur les réseaux sociaux mais aussi sur les plateaux de télévision. Si lui semble l'avoir oublié, ce n'est pas le cas des internautes qui ont retrouvé les tweets compromettants qu'il avait pourtant effacés, ni les journalistes qui n'ont de cesse de lui rappeler ses anciennes prises de position. (nxp)