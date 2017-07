Trump et la stratégie de l'écran de fumée

Trump a déclaré, le 26 juillet, que les personnes transgenres ne seront pas autorisées à servir dans l’armée. Une décision de plus qui annule une disposition de la présidence d’Obama. Motif? L’armée ne pourrait pas supporter les coûts médicaux importants que cela engendrait. Selon l’institution à but non lucratif Rand Corporation, ces coûts se situent entre 2,4 et 8,4 millions de dollars annuels. Une somme minime par rapport aux dépenses de l’armée qui chaque année consacre par exemple 84 millions de son budget à des médicaments pour soigner les troubles de l’érection.

Alors pourquoi? Pour faire diversion! Trump a fait sa déclaration le jour même où le sénat devait voter sur l’abrogation de l’Obamacare. Au moment même où son fils, Donald Junior, est interrogé dans le cadre de l’enquête sur l’ingérence russe dans l’élection. Et alors que les journalistes ne cessent de le questionner sur ses intentions quant au procureur général Jeff Sessions, qui n’a toujours pas démissionné. (nxp)