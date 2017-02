Trump juge «ridicule» la décision de la justice

Le président Donald Trump a estimé samedi sur Twitter que la décision du «soi-disant juge» bloquant au niveau national son décret anti-immigration était «ridicule». Il promet son invalidation.

«L'avis de ce soi-disant juge, qui, fondamentalement, prive notre pays de l'application du droit, est ridicule et sera invalidé», a déclaré Donald Trump, en weekend en Floride. La décision du juge fédéral de Seattle James Robart représente la contestation la plus forte à ce jour du décret du président américain.

Le décret signé par le président américain le 27 janvier vise explicitement les ressortissants de sept pays - Irak, Iran, Yémen, Libye, Somalie, Soudan -, qu'il est censé interdire d'entrée aux Etats-Unis pour 90 jours, et ceux de Syrie, plus durablement. Il s'agit de pays à majorité musulmane, mais cette particularité religieuse n'est pas spécifiquement mentionnée dans le décret.

La directive de Trump est censée aussi geler l'arrivée de réfugiés pendant quatre mois aux Etats-Unis.

The opinion of this so-called judge, which essentially takes law-enforcement away from our country, is ridiculous and will be overturned!