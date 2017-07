Trump menace de couper les subventions fédérales

Le président américain Donald Trump a menacé samedi de mettre un terme aux financements fédéraux dont bénéficient les assureurs si le congrès n'adopte pas une nouvelle loi abrogeant l'Obamacare. Le Sénat a rejeté vendredi un texte en ce sens.

«Si une nouvelle loi sur la santé n'est pas rapidement approuvée, les aides financières pour les compagnies d'assurances et les aides financières pour les membres du congrès cesseront très vite!», a prévenu le milliardaire républicain dans un message tweeté samedi.

If a new HealthCare Bill is not approved quickly, BAILOUTS for Insurance Companies and BAILOUTS for Members of Congress will end very soon!