Trump menace de couper les vivres de Berkeley

Donald Trump a menacé jeudi de couper les financements fédéraux de l'université de Berkeley, où des manifestants ont violemment protesté la veille contre la venue de Milo Yiannopoulos.

«Si l'UC Berkeley ne permet pas la liberté d'expression et pratique la violence sur des personnes innocentes qui ont des points de vue différents - PAS DE FONDS FEDERAUX ?», a écrit M. Trump sur Twitter.

If U.C. Berkeley does not allow free speech and practices violence on innocent people with a different point of view - NO FEDERAL FUNDS?