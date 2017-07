Trump nomme un célèbre avocat de Washington

Le président américain Donald Trump a annoncé samedi dans un communiqué la nomination de Ty Cobb, un célèbre avocat de Washington, comme conseiller juridique spécial. Cette annonce intervient alors que le Donald Trump Jr a admis mardi avoir rencontré une avocate présentée comme émissaire du Kremlin.

Official announcement of Ty Cobb as White House Special Counsel pic.twitter.com/VdnvDKkDt8

Ty Cobb se chargera de coordonner la réponse de la Maison blanche aux enquêtes en cours sur des soupçons de collusion entre Moscou et l'équipe de campagne de Trump en 2016, précise-t-on de sources informées de la décision.

Plusieurs investigations sont en cours, l'une menée par le procureur indépendant Robert Mueller, d'autres par des commissions du Congrès. Moscou nie toute ingérence dans les affaires américaines et Donald Trump rejette tout soupçon de collusion.

La dernière personne à avoir tenu un rôle similaire à celui de Ty Cobb fut Emmet Flood. Ce dernier avait été recruté par l'administration de George W. Bush pour répondre à plusieurs enquêtes du Congrès.

